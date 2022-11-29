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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Игнатьев: «Верю, что «Локомотив» исправит ситуацию весной»

29 Ноября 2022 • 09:00 Комментировать

Форвард столичного «Локомотива» Иван Игнатьев высказался о намерении команды исправить турнирное положение во второй половине нынешнего сезона.

«Ни один игрок «Локомотива» не может быть доволен первой частью сезона. На сборах будем работать для того, чтобы исправить ситуацию весной. Верю, что выберемся из этой ситуации», - передает слова нападающего издание «Чемпионат».

После 17 туров Российской премьер-лиги «железнодорожники» набрали всего 13 баллов и занимают 14-е место в турнирной таблице. Недавно московскую команду возглавил бывший главный тренер «Пари НН» Михаил Галактионов.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Иван Игнатьев
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