Игнатьев: «Верю, что «Локомотив» исправит ситуацию весной»

Форвард столичного «Локомотива» Иван Игнатьев высказался о намерении команды исправить турнирное положение во второй половине нынешнего сезона.

«Ни один игрок «Локомотива» не может быть доволен первой частью сезона. На сборах будем работать для того, чтобы исправить ситуацию весной. Верю, что выберемся из этой ситуации», - передает слова нападающего издание «Чемпионат».

После 17 туров Российской премьер-лиги «железнодорожники» набрали всего 13 баллов и занимают 14-е место в турнирной таблице. Недавно московскую команду возглавил бывший главный тренер «Пари НН» Михаил Галактионов.