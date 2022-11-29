Игнатьев: «Переход РФС в Азиатскую конфедерацию - шаг назад»

Известный российский специалист Борис Игнатьев высказался насчет возможного перехода РФС в Азиатскую конфедерацию футбола.

«Переход РФС из УЕФА в Азиатскую конфедерацию неперспективен. Пройдет какое-то количество времени, и мы будем играть там, где заслуживаем. Переход в Азиатскую конфедерацию - шаг назад», - передает слова эксперта Metaratings.ru.

Напомним, что сборная России отстранена от международных турниров совместным решением ФИФА и УЕФА. Также бан получили клубы РПЛ, которые не могут участвовать в еврокубках.

В ноябре Россия провела два товарищеских матча против Таджикистана и Узбекистана. Оба спарринга завершились вничью со счетом 0:0.