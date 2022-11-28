Игнатьев – о Галактионове: «Прекрасно понимаю всё, что он требует»

Форвард московского «Локомотива» Иван Игнатьев поделился впечатлениями от тренировок под руководством Михаила Галактионова. Специалист, напомним, возглавил «железнодорожников» в середине ноября. Прошлым клубом Галактионова был «Пари НН».

«Я работал с Галактионовым в юношеской и молодёжной сборной России. Прекрасно понимаю всё, что он требует, и мне комфортно и приятно с ним работать. Думаю, что наши сборы будут плодотворными», – цитирует Игнатьева «Чемпионат».

27 ноября «Локомотив» в Кубке России обыграл «Пари НН» и финишировал в квартете А на втором месте, пропустив вперёд «Краснодар».

В МИР РПЛ-22/23 москвичи лишь на 14-м месте и отрываются от зоны вылета на одно очко.