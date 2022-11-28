Дюков рассказал о продаже пива на стадионах в Москве

Президент РФС Александр Дюков раскрыл детали продажи пива на футбольных стадионах Москвы.

«В Москве можно продавать пиво на стадионах: вышел нормативный акт, который разрешает это делать. Но здесь всё зависит от клубов — готовы они или нет», - приводит слова Дюкова «Чемпионат».

Футбольный деятель заявил, что в данный момент Российский футбольный союз не наблюдает каких-либо предприимчивых действий касательно продажи слабоалкогольных напитков именно со стороны самих клубов.

Заниматься этим самому РФС Дюков считает некорректным.

Напомним, ранее продажу пива на стадионах запретили в Катаре в преддверии чемпионата мира.