Лидер «Краснодара» высказался о трансфере в Бундеслигу

Один из лидеров «Краснодара» Эдуард Сперцян отреагировал на слухи о своем возможном переезде в немецкий чемпионат.

«Если честно, то я об этом ничего не слышал. Не знаю даже, что и сказать», - передает слова полузащитника издание «РБ Спорт».

Сперцян – воспитанник краснодарского клуба. В нынешнем сезоне Эдуард принял участие в 21 поединке за «быков», записав на свой счет десять забитых мячей и шесть голевых передач.

Контракт хавбека с «Краснодаром» рассчитан до середины 2026 года. Его трансферная стоимость, согласно оценке портала Transfermarkt, составляет девять миллионов евро.