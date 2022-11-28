Сиссако – о России: «Каждый день узнаю что-то новое, и пока мне всё нравится»

Защитник «Сочи» Мусса Сиссако рассказал о своём отношении к России.

Малийский футболист отметил, что до посещения страны он имел достаточно плохое представление о ней, ровно как и о её культуре, однако был осведомлён об известных клубах, выступающих в Российской Премьер-лиге и, конечно, о самом чемпионате.

«Но я здесь каждый день узнаю что-то новое, и пока мне всё нравится. Ещё до приезда в «Сочи» я был знаком с Викторьеном Ангбаном», - приводит слова Сиссако «Матч Премьер».

Именно Ангбан, по словам Сиссако, дал футболисту из Мали некоторое представление об уровни жизни в городе, а также о его климатических условиях.