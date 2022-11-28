Романцев: «Спартак» не уступает «Зениту» ни по составу, ни по игре»

Экс-наставник московского «Спартака» Олег Романцев пообщался с журналистом «Спорт-экспресса» после поединка между «красно-белыми» и петербургским «Зенитом» в Фонбет Кубке России. Матч завершился нулевой ничьей, а в серии пенальти «народная команда» уступила – 2:4.

«Я не увидел, в чем бы «Зенит» превосходил «Спартак». Быть может, выскажусь как заинтересованное лицо, но считаю, что ни по составу, ни по игре «Спартак» не уступает «Зениту», - сказал специалист.

После 17 туров чемпионата России «Спартак» набрал 36 очков и занимает второе место в турнирной таблице. «Зенит» с 42 баллами располагается на первой позиции.