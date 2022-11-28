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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Романцев: «Спартак» не уступает «Зениту» ни по составу, ни по игре»

28 Ноября 2022 • 20:59 Комментировать

Экс-наставник московского «Спартака» Олег Романцев пообщался с журналистом «Спорт-экспресса» после поединка между «красно-белыми» и петербургским «Зенитом» в Фонбет Кубке России. Матч завершился нулевой ничьей, а в серии пенальти «народная команда» уступила – 2:4.

«Я не увидел, в чем бы «Зенит» превосходил «Спартак». Быть может, выскажусь как заинтересованное лицо, но считаю, что ни по составу, ни по игре «Спартак» не уступает «Зениту», - сказал специалист.

После 17 туров чемпионата России «Спартак» набрал 36 очков и занимает второе место в турнирной таблице. «Зенит» с 42 баллами располагается на первой позиции.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Зенит Олег Романцев
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