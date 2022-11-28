Шавло рассказал, как «Спартак» может опередить «Зенит»

Экс-гендиректор столичного «Спартака» Сергей Шавло поделился мнением о шансах «красно-белых» побороться с петербургским «Зенитом» за чемпионский титул в нынешнем розыгрыше Российской премьер-лиги.

«Если «Зенит» будет играть спустя рукава, то все возможно. Главное - «Спартаку» не терять очки. Надо выиграть все игры, и чтобы «Зенит» несколько раз потерпел поражения или сыграл вничью», - передает слова Шавло «РБ Спорт».

На зимний перерыв «Спартак» ушел на втором месте, набрав 36 очков после 17 туров. «Зенит» лидирует в турнирной таблице с 6-очковым отрывом от команды Гильермо Абаскаля.