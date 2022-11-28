Полузащитник «Спартака» Виктор Мозес ещё в августе получил серьёзную травму ахиллова сухожилия. Нигериец перенёс операцию и принялся восстанавливаться под наблюдением медиков.

Как стало известно сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру», восстановление Виктора Мозеса проходит с опережением графика. Ожидается, что нигерийский полузащитник сможет начать работать в общей группе уже до конца января.

Напомним, что «Спартак» после первой части сезона занимает второе место в турнирной таблице Российской премьер-лиге. Команда Гильермо Абаскаля на шесть зачётных баллов отстаёт от лидирующего «Зенита».