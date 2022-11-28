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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Кавазашвили: «Дзюба никому не нужен»

28 Ноября 2022 • 18:39 Комментировать

Бывший вратарь столичного «Спартака», а ныне футбольный эксперт Анзор Кавазашвили высказался о включении нападающего Артёма Дзюбы в число самых дорогих свободных агентов по версии портала Transfermarkt.

«Transfermakt ошибся. Пускай его кто-то тогда устроит в команду - раз они считают его самым дорогим футболистом, оценивая в 4 миллиона евро. Дзюба никому не нужен», - передает слова эксперта «РБ Спорт».

Последним местом работы 34-летнего форварда был турецкий «Адана Демирспор». За этот коллектив Артём провел всего пять матчей во всех турнирах и отметился одним забитым мячом.

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Евро-Футбол.Ру,
Анзор Кавазашвили Артём Дзюба
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