Кавазашвили: «Дзюбе вход в «Спартак» закрыт, он уничтожит клуб»

Экс-голкипер московского «Спартака» и сборной СССР Анзор Кавазашвили высказался о нападающем Артёме Дзюбе, ныне пребывающем в статусе свободного агента после ухода из турецкого «Адана Демирспор». Эксперт считает, что игроку закрыт обратный путь в «народную команду».

«Дзюбе в «Спартак» нельзя ни в коем случае - вход закрыт! Если этот человек окажется там, начнется начало стадии развала команды. Он один уничтожит коллектив и сам «Спартак», - приводит слова Кавазашвили издание «РБ Спорт».

Дзюба – воспитанник футбольной академии «Спартака». В структуре «красно-белых» нападающий находился с 2006 по 2015 год.