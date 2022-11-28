В «Динамо» высказались о контракте Фомина

Дмитрий Гафин, который является членом совета директоров московского «Динамо», поведал о ситуации с трудовым соглашением полузащитника Даниила Фомина.

«Мы общаемся, находимся в контакте с агентом футболиста. Так как у Дани еще есть несколько лет по контракту, не то, чтобы находимся в спешке», - цитирует руководителя ТАСС.

Срок трудового соглашения Фомина с «бело-голубыми» рассчитан до лета 2025 года. За москвичей он выступает с августа 2020 года.

В текущем сезоне полузащитник принял участие в 22 поединках, отметившись тремя забитыми мячами и четырьмя голевыми передачами.