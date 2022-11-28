Бразилец Жан Нарде, который в своё время выступал в России за «Сатурн», прокомментировал для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» драку в конце кубкового матча между «Зенитом» и «Спартаком».

Жан Нарде участвовал в известном матче между «Сатурном» и ЦСКА в 2004 году, в котором тоже имела место быть драка.

«Ух ты! Я сейчас увидел эту драку, это впечатляет. Конечно, это не бывает хорошо никогда. Футбол заключается не в этом. Но если уж мне надо выбрать, какая драка была лучше, то наша! В той игре мы проиграли, но в потасовке мы хорошо им наваляли. Ха-ха, хорошо, что такого в России у меня больше не было, но сейчас это смешно вспомнить», - высказался Нарде.