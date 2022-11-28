​Карпин пошутил насчёт невызова Полоза в сборную России

Валерий Карпин решил не вызывать на ноябрьский сбор сборной России форварда Дмитрия Полоза, с которым он работает в «Ростове». Наставник главной команды страны высказался на этот счёт.

«Из топ-4 россиян [нападающих] не вызван только Полоз? Ему 30+ лет. Ну и чтобы его трансферную стоимость не поднимать, конечно (смеётся)», - высказался Карпин, чьи слова на своих страницах приводит «Чемпионат».

Напомним, что в ноябре сборная России провела два гостевых товарищеских матча – против Таджикистана и Узбекистана. Матчи и Душанбе и Ташкенте завершились с одинаковым счётом 0:0.

В ноябре Валерий Карпин продлил контракт с Российским футбольным союзом – он будет тренировать сборную до августа 2024 года.