Агент: «За Карраскалем следят многие клубы в Европе»

Мартин Родригес, агент полузащитника ЦСКА Хорхе Карраскаля, высказался о будущем своего клиента.

По словам агента, несмотря на имеющийся на футболиста большой спрос в Европе, 24-летний колумбиец намерен остаться в московском клубе.

«Его устраивает всё в ЦСКА. Карраскаль – игрок сборной Колумбии и одного из сильнейших клубов России, поэтому за ним следят многие клубы», — приводит слова Родригеса Metaratings.

Также агент не согласился с мнением, что в последнее время Карраскаль не столь ярок в составе «армейцев», как раньше. По мнению Родригеса, его клиент выкладывается в каждом матче.

Действующий контракт колумбийца с ЦСКА рассчитан до лета 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает Карраскаля в 9 миллионов евро.

В нынешнем сезоне южноамериканский футболист провёл за «красно-синих» 18 матчей, в которых забил пять голов и отдал шесть результативных передач.