В «Кармиотиссе» высказались о переговорах с Дзюбой

Технический директор «Кармиотиссы» Ттонис Антониу высказался о возможном трансфере российского нападающего Артёма Дзюбы.

Ранее сообщалось, что Дзюба получил предложение от кипрского клуба.

«Ведём ли мы переговоры с Дзюбой? Пока никак не могу это комментировать и что-то говорить», — приводит слова Антониу Sport24.

Напомним, что в начале текущего месяца Дзюба расторг соглашение с клубом «Адана Демирспор», проведя в общей сложности за команду из Турции пять матчей. Ранее сообщалось, что 34-летний футболист может продолжить карьеру в Италии, где интерес к бывшему капитану сборной России проявляет «Венеция».