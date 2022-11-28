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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

В «Кармиотиссе» высказались о переговорах с Дзюбой

28 Ноября 2022 • 14:46 Комментировать
Адана Демирспор
...
Ризеспор
21.12 16:00

Технический директор «Кармиотиссы» Ттонис Антониу высказался о возможном трансфере российского нападающего Артёма Дзюбы.

Ранее сообщалось, что Дзюба получил предложение от кипрского клуба.

«Ведём ли мы переговоры с Дзюбой? Пока никак не могу это комментировать и что-то говорить», — приводит слова Антониу Sport24.

Напомним, что в начале текущего месяца Дзюба расторг соглашение с клубом «Адана Демирспор», проведя в общей сложности за команду из Турции пять матчей. Ранее сообщалось, что 34-летний футболист может продолжить карьеру в Италии, где интерес к бывшему капитану сборной России проявляет «Венеция».

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Евро-Футбол.Ру,
Артём Дзюба Кармиотисса Трансферы футбола - зима 2023
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