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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Бышовец рассказал, на что может претендовать «Динамо» в этом сезоне

28 Ноября 2022 • 09:27 Комментировать

Известный футбольный тренер Анатолий Бышовец высказался относительно перспектив московского «Динамо» в нынешнем розыгрыше Российской премьер-лиги и Кубка страны.

«Динамо» может занять второе место и побороться за кубок. Многое будет зависеть от того, насколько клуб сможет усилить оборону команды и начать реализовывать свои моменты», - передает слова специалиста Metaratings.ru.

В последнем матче перед зимней паузой динамовцы отпраздновали минимальную победу над «Оренбургом» (1:0) в Кубке России.

По итогам 17 туров Премьер-лиги «бело-голубые» с 29 баллами занимают четвертое место в турнирной таблице.

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Евро-Футбол.Ру,
Анатолий Бышовец
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