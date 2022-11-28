Бышовец рассказал, на что может претендовать «Динамо» в этом сезоне

Известный футбольный тренер Анатолий Бышовец высказался относительно перспектив московского «Динамо» в нынешнем розыгрыше Российской премьер-лиги и Кубка страны.

«Динамо» может занять второе место и побороться за кубок. Многое будет зависеть от того, насколько клуб сможет усилить оборону команды и начать реализовывать свои моменты», - передает слова специалиста Metaratings.ru.

В последнем матче перед зимней паузой динамовцы отпраздновали минимальную победу над «Оренбургом» (1:0) в Кубке России.

По итогам 17 туров Премьер-лиги «бело-голубые» с 29 баллами занимают четвертое место в турнирной таблице.