Нигматуллин отреагировал на возвращение Бердыева в РПЛ

Известный в прошлом голкипер Руслан Нигматуллин высказался о возвращении Курбана Бердыева в Российскую премьер-лигу. 70-летний специалист занял пост главного тренера «Сочи».

«Бердыев опытный и квалифицированный тренер. Отлично работал в «Рубине» и «Ростове». Но непонятно, в какой форме он находится. Любопытно будет за ним понаблюдать в «Сочи», - передает слова Нигматуллина «РБ Спорт».

Последним местом работы Курбана Бекиевича был иранский клуб «Трактор».

После 17 туров Российской премьер-лиги «Сочи» набрал 25 баллов и располагается на девятой позиции в турнирной таблице.