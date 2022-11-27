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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Овчинников может возглавить клуб РПЛ

27 Ноября 2022 • 21:25 Комментировать

«Пари НН» находится в поиске нового главного тренера после ухода в «Локомотив» Михаила Галактионова. Как сообщает на своих страницах Metaratings, рулевым нижегородской команды может стать Сергей Овчинников.

52-летний Сергей Овчинников в настоящий момент находится без работы. В 2014-2020 годах этот специалист работал в тренерском штабе ЦСКА.

После первой части сезона «Пари НН» занимает 12-е место в турнирной таблице чемпионата России. Команда опережает зону стыковых игр на шесть зачётных баллов.

В воскресенье «Пари НН» проиграл «Локомотиву» в кубковом матче. Это была последняя игра нижегородцев в 2022 календарном году.

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Евро-Футбол.Ру,
Сергей Овчинников Пари НН
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