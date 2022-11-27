Сычевой высказался о будущем в «Оренбурге»

Форвард сборной России и «Оренбурга» Владимир Сычевой прокомментировал слухи о возможном трансфере. Ранее в прессе появилась информация, что в услугах нападающего заинтересована белградская «Црвена Звезда».

«Было ли от них предложение? Там в интернете читайте, ищите информацию, но я пока не буду ничего говорить. Я пока в «Оренбурге». Не исключаю, что останусь здесь», - передает слова футболиста «Спорт-экспресс».

В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги 26-летний нападающий отметился 14 забитыми мячами (два – с пенальти) и одной результативной передачей в 15 поединках.