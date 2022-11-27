​Глебов ответил на вопрос, покинет ли он «Ростов»

После заключительной игры в 2022 году против «Ахмата» полузащитник «Ростова» Данил Глебов ответил на вопрос о своём будущем.

«Останусь ли в «Ростове» или буду рассматривать предложения от команд? Это у руководства клуба спрашивайте. Они занимаются такими вопросами», - высказался Глебов, чьи слова на своих страницах приводит «РБ Спорт».

Напомним, что Данил Глебов был признан лучшим футболистом Российской премьер-лиги по итогам ноября.

Данилу Глебову в начале ноября исполнилось 23 года. В сезоне 2022/2023 полузащитник провёл 23 матча, в которых забил четыре гола. Эксперты авторитетного портала transfermarkt оценивают Глебова в 7,5 миллиона евро.