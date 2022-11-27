​Стало известно, где «Динамо» проведёт зимние сборы

Обыграв «Оренбург» со счётом 1:0, «Динамо» заняло первое место в своей группе Фонбет Кубка России. Это был последний матч команды Славиши Йокановича в 2022 году. Впереди у «бело-голубых» отпуск, а дальше – зимние сборы.

Как сообщает телеграм-канал «Alexeev ньюс», первый зимний сбор «Динамо» проведёт с 12 по 22 января в ОАЭ. В рамках этого сбора московская команда планирует провести два товарищеских матча – 18 и 22 числа.

После этого «Динамо» проведёт ещё два сбора в Турции. Даты пока что неизвестны.

Добавим, что «Динамо» занимает четвёртое место в турнирной таблице чемпионата России после первой части сезона.