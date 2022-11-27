«Сочи» собирается продлить контракт Нобоа

«Сочи» готовится к продлению контракта с Кристианом Нобоа, текущее соглашение с 37-летним ветераном истекает уже следующим летом - оно рассчитано до июня 2023 года. Информацию о том, что сочинцы готовы продлить соглашение, опубликовало издание «Спорт-Экспресс». Правда, финансовые и другие условия соглашения не приводятся, но наверняка можно сказать, что речь вряд ли будет идти о долгосрочном контракте в силу преклонного по футбольным меркам возраста футболиста.

Сейчас «Сочи» занимает девятое место в турнирной таблице чемпионата мира, после семнадцати туров команда набрала 25 очков. В следующем туре, третьего марта, «Сочи» примет дома ЦСКА.