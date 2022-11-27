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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Карпина признали лучшим тренером РПЛ в ноябре

27 Ноября 2022 • 13:30 Комментировать

Рулевой «Ростова» Валерий Карпин был признан лучшим тренером Российской премьер-лиги по итогам ноября. Об этом сообщает пресс-служба лиги.

Для Валерия Карпина эта награда стала второй по ходу нынешнего сезона – ранее наставник «жёлто-синих» признавался лучшим в сентябре.

В ноябре «Ростов» провёл в чемпионате России два матча. Команда Валерия Карпина обыграла сначала «Динамо» (2:1), а затем и «Крылья Советов» (3:1).

После первой части чемпионата «Ростов» занимает третье место в турнирной таблице. Команда Валерия Карпина на один балл отстаёт от «Спартака» и на семь баллов – от «Зенита».

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Евро-Футбол.Ру,
Ростов Валерий Карпин
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