​Карпина признали лучшим тренером РПЛ в ноябре

Рулевой «Ростова» Валерий Карпин был признан лучшим тренером Российской премьер-лиги по итогам ноября. Об этом сообщает пресс-служба лиги.

Для Валерия Карпина эта награда стала второй по ходу нынешнего сезона – ранее наставник «жёлто-синих» признавался лучшим в сентябре.

В ноябре «Ростов» провёл в чемпионате России два матча. Команда Валерия Карпина обыграла сначала «Динамо» (2:1), а затем и «Крылья Советов» (3:1).

После первой части чемпионата «Ростов» занимает третье место в турнирной таблице. Команда Валерия Карпина на один балл отстаёт от «Спартака» и на семь баллов – от «Зенита».