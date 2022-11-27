«Краснодар» хочет вернуть Вандерсона зимой

«Краснодар» намерен вернуть бразильского нападающего Вандерсона в январе следующего года, сообщает «РБ Спорт».

Напомним, что в настоящий момент 28-летний футболист выступает за «Интернасьонал» на правах аренды. Ранее сообщалось, что Вандерсон чувствует себя комфортно в бразильской команде и не планирует возвращаться в Россию.

Вандерсон перешёл в «Краснодар» летом 2017 года из «Ред Булл Зальцбурга» за 8 миллионов евро. Всего в футболке «быков» бразилец провёл 130 матчей, забив 16 голов и отдав 21 результативную передачу.

Весной нынешнего года вингер перешёл в «Интернасьонал», за который успел провести 31 игру и забить шесть мячей.