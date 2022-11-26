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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Галактионов вознамерился вернуть Рыбчинского из аренды эксклюзив

26 Ноября 2022 • 23:57 Комментировать

«Новая метла метет по-новому» - пришедший к рулю московского «Локомотива» Михаил Галактионов имеет свой собственный взгляд на кадровую политику вверенного ему клуба, и он хочет вернуть в состав «Локомотива» сданного в аренду Дмитрия Рыбчинского. Об этом стало известо источникам «Евро-Футбол.ру».

Галактионов намерен использовать его на правом фланге в качестве латераля, как минимум до конца поставленного на паузу сезона. Интересно, что сейчас Рыбчинский числится в «Пари НН» - бывшем клубе Галактионова, который, как легко понять, хорошо понимает плюсы 24-летнего футболиста.

Чемпионат России возобновится третьего марта следующего года, в 18-м туре «Локомотив» сыграет в гостях с «Ростовом».

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Михаил Галактионов Дмитрий Рыбчинский
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