«Новая метла метет по-новому» - пришедший к рулю московского «Локомотива» Михаил Галактионов имеет свой собственный взгляд на кадровую политику вверенного ему клуба, и он хочет вернуть в состав «Локомотива» сданного в аренду Дмитрия Рыбчинского. Об этом стало известо источникам «Евро-Футбол.ру».

Галактионов намерен использовать его на правом фланге в качестве латераля, как минимум до конца поставленного на паузу сезона. Интересно, что сейчас Рыбчинский числится в «Пари НН» - бывшем клубе Галактионова, который, как легко понять, хорошо понимает плюсы 24-летнего футболиста.

Чемпионат России возобновится третьего марта следующего года, в 18-м туре «Локомотив» сыграет в гостях с «Ростовом».