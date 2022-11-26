Газинский: «Может ли «Урал» войти в топ-8? Мы всё для этого делаем»

Полузащитник «Урала» Юрий Газинский оценил шансы своей команды завершить сезон в первой восьмёрке РПЛ.

«Реально ли место в восьмерке с таким составом? Мы все для этого делаем. Наверняка в команде будет усиление. Наше дело — продолжать работать и выполнять установки тренера», — передает слова Газинского «Чемпионат».

В текущем сезоне 33-летний хавбек принял участие в 18 матчах с учетом всех турниров, в которых забил пять мячей и записал на свой счет три результативные передачи.

Екатеринбургский клуб ушел на зимнюю паузу на десятом месте в турнирной таблице Российской премьер-лиги, набрав 21 очко за 17 туров.