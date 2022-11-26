Газинский: «Есть удовлетворение от первой части сезона»

Полузащитник «Урала» Юрий Газинский подвёл итоги первой половины сезона.

«Есть удовлетворение от первой части сезона. Мы были внизу, когда я пришел в команду. Но «Уралу» удалось выправить ситуацию», — передает слова Газинского «Чемпионат».

Напомним, 33-летний хавбек перебрался в екатеринбургский клуб в августе этого года. За это время он принял участие в 18 матчах с учетом всех турниров, в которых забил пять мячей и записал в свой актив три результативные передачи.

«Урал» ушел на зимнюю паузу на десятом месте в турнирной таблице Российской премьер-лиги, набрав 21 очко после 17 туров.