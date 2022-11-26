Кутепов заявил, что его не приглашали на прощальный ужин Федуна со «Спартаком»

Защитник московского «Торпедо» Илья Кутепов ответил на вопрос, приглашали ли его на прощальный ужин Леонида Федуна со «Спартаком».

«Меня не приглашали на прощальный ужин с Федуном. Должны были? Я же не игрок «Спартака»!» — передает слова Кутепова «Чемпионат».

Напомним, 29-летний футболист защищал цвета «красно-белых» с 2012 по 2022 год.

В августе этого года Леонид Федун сообщил об уходе из «Спартака», все акции клуба выкупила компания «Лукойл».

В текущем сезоне Кутепов принял участие в девяти матчах с учетом всех турниров, в которых получил две желтые карточки и один раз был удален с поля.