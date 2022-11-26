Бабурин высказался о результатах «Торпедо»

Вратарь «Торпедо» Егор Бабурин поделился мнением о результатах команды в первой половине сезона.

«Эту часть сезона никак нельзя занести в актив. Бросается в глаза, что отношение стало другое, но пока это не перерастет в результат, оценивать тяжело», — передает слова Бабурина Sport24.

Столичный клуб занимает последнее место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, имея в своем активе всего шесть набранных очков за 17 туров. У подопечных Андрея Талалаева лишь одна победа в чемпионате.

Стоит отметить, что «Торпедо» заняло третье место в группе D в рамках Фонбет Кубка России и вышло в следующий раунд турнира.