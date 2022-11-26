​Чалов провёл 200 матчей за ЦСКА

В субботу ЦСКА провёл последний матч в 2022 году. Команда Владимира Федотова обыграла «Сочи» в последнем туре групповой стадии Фонбет Кубка России с результатом 2:1.

Эта игра стала для нападающего Фёдора Чалова 200-й за первую команду ЦСКА. В этих играх Чалов записал на свой счёт 60 голов.

ЦСКА занял второе место в своей группе Фонбет Кубка России, набрав в шести играх 12 очков. Команда Владимира Федотова пробилась в четвертьфинал по верхней части сетки, как и «Урал», который финишировав в этом квартете первым с 15 зачётными баллами в кармане.

Добавим, что в 17 матчах чемпионата России в сезоне 2022/2023 Фёдор Чалов забил 10 голов.