В «Сочи» прокомментировали возможное подписание Дзюбы

Владелец «Сочи» Борис Ротенберг высказался о возможном приглашении в команду форварда Артёма Дзюбы в предстоящее трансферное окно.

«Возможен ли переход нападающего Артема Дзюбы в «Сочи»? Нет», — заявил Ротенберг порталу «Спорт-Экспресс».

Напомним, ранее 34-летний футболист расторг трудовое соглашение с турецким клубом «Адана Демирспор», за который выступал с августа этого года. За это время Дзюба принял участие лишь в пяти матчах с учетом всех турниров, в которых отметился одним забитым мячом.

Согласно данным портала Transfermarkt, стоимость форварда составляет четыре миллиона евро.