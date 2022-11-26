Канчельскис — о назначении Бердыева в «Сочи»: «Должна получиться интересная история»

Футбольный эксперт Андрей Канчельскис высказался о назначении Курбана Бердыева на пост наставника «Сочи». Ранее об этом сообщил владелец команды Борис Ротенберг.

«Курбан Бердыев — специалист очень высокого уровня. Лично мне любопытно посмотреть на его работу в «Сочи» — должна получиться интересная история», — приводит слова Канчельскиса «РБ Спорт».

По мнению бывшего футболиста, в следующем сезоне Бердыев поможет сочинскому клубу снова занять вторую строчку в Российской премьер-лиге.

«Сочи» идет на девятом месте в турнирной таблице РПЛ, имея в своем активе 25 набранных очков после 17 туров.