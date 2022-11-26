«Зенит» теперь будет ездить на автомобилях LADA

Пресс-служба «Зенит» проинформировала общественность о начале сотрудничества с АО «АВТОВАЗ». В рамках этого сотрудничества бренд LADA стал автомобильным партнёром питерского клуба.

«Зенит» является чемпионом России последних лет. «Сине-бело-голубые» завоевали четыре последних титула Премьер-лиги. Лидируют питерцы и сейчас, опережая ближайшего преследователя в лице «Спартака» на шесть зачётных баллов.

Свой последний матч в 2022 году «Зенит» проведёт в воскресенье, 27 ноября. Команда Сергея Семака сыграет против «Спартака» в рамках шестого тура групповой стадии Фонбет Кубка России.