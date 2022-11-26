Кузьмичёв: Если «Сочи» хочет бороться за тройку, им нужен центральный нападающий

Известный функционер Владимир Кузьмичёв отреагировал на информацию о назначении Курбана Бердыева на пост главного тренера «Сочи». Ранее об этом сообщил президент южан Борис Ротенберг.

«Бердыев во всех командах добивался определенных результатов. Если не брать в сравнение отрезок при Гаранине, а взять при Федотове, то стиль будет приближен к Бердыеву», — приводит слова Кузьмичёва «РБ Спорт».

Функционер считает, что «Сочи» может добиться каких-то результатов, но для борьбы за медали команде необходимо приобрести форварда. Помимо этого, Кузьмичёв заявил, что Бердыев любит работать с опытными игроками, поэтому у молодых футболистов будет мало игрового времени.