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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Вилков: Послематчевые комментарии для судей вводить не стоит

26 Ноября 2022 • 17:43 Комментировать

Экс-арбитр РПЛ Михаил Вилков поделился мнением о возможном введении послематчевых интервью для судей.

«Комментарии судей после матчей — это нарушение конвенции УЕФА и ФИФА. Да, РФС сейчас пытается вывести судей из тени, но послематчевые комментарии — сомнительная идея», — приводит слова Вилкова Sport24.

По мнению эксперта, судьи будут говорить всякий бред по горячим следам, не пересмотрев эпизоды, а потом все будут придираться к ним за их слова. Вилков уверен, что данная мера не приведет к улучшению работы арбитров.

Ранее о возможном введении интервью для судей после матча сообщил президент Российской премьер-лиги Александр Алаев.

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Евро-Футбол.Ру,
Михаил Вилков
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