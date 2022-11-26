Вилков: Послематчевые комментарии для судей вводить не стоит

Экс-арбитр РПЛ Михаил Вилков поделился мнением о возможном введении послематчевых интервью для судей.

«Комментарии судей после матчей — это нарушение конвенции УЕФА и ФИФА. Да, РФС сейчас пытается вывести судей из тени, но послематчевые комментарии — сомнительная идея», — приводит слова Вилкова Sport24.

По мнению эксперта, судьи будут говорить всякий бред по горячим следам, не пересмотрев эпизоды, а потом все будут придираться к ним за их слова. Вилков уверен, что данная мера не приведет к улучшению работы арбитров.

Ранее о возможном введении интервью для судей после матча сообщил президент Российской премьер-лиги Александр Алаев.