Калачёв считает, что Глебову рано ехать в Европу

Бывший футболист «Ростова» Тимофей Калачёв поделился мнением о возможном переходе полузащитника «жёлто-синих» Данила Глебова в зарубежный клуб.

«Можно сказать, что ему еще рано туда. Смотря еще, какой клуб и какая конкуренция. Возраст ему позволяет играть в нашем чемпионате. Данил еще не так много игр провел на высоком уровне», — цитирует Калачёва «РБ Спорт».

По мнению эксперта, футболисту не стоит спешить, он еще может прогрессировать в своем клубе.

В текущем сезоне на счету 23-летнего хавбека четыре забитых мяча и четыре результативные передачи в 22 матчах с учетом всех турниров.