Калачёв: У Глебова есть лидерские качества

Бывший полузащитник «Ростова» Тимофей Калачёв поделился мнением о том, что хавбек Данил Глебов стал лучшим игроком южан в ноябре.

«Глебов хорошо провел осенний отрезок в «Ростове». У него были яркие моменты, забивал голы, отдавал передачи. Выбор Глебова лучшим игроком ноября считаю правильным», — приводит слова Калачёва «РБ Спорт».

По мнению эксперта, у Глебова есть лидерские качества, не каждый футболист способен в таком возрасте демонстрировать осознанную игру, он постоянно прогрессирует.

В этом сезоне 23-летний полузащитник провел 22 матча во всех турнирах, забил 4 гола и сделал 4 ассиста.