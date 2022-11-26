Радченко: «Судья не должен давать комментарии»

Тренер академии «Зенита» Дмитрий Радченко высказался о возможном введении послематчевых интервью для арбитров РПЛ.

«Судья не должен давать комментарии. Он – судья. Ему будут задавать неудобные вопросы по тем или иным эпизодам, а судья должен принимать решения и не объяснять, почему он принял это решение», — приводит слова Радченко Metaratings.

При этом специалист отметил, что судьям нужно работать над трактовкой эпизодов, потому что похожие ситуации оцениваются по-разному.

Ранее появилась информация, что РФС обсуждал возможное введение интервью для судей, но сами арбитры не поддержали эту идею.