Агент Карзева рассказал, перейдёт ли игрок в «Динамо»

Агент Ави Нимни, представляющий интересы полузащитника «Маккаби» Нетания Эдена Карзева, высказался о возможном переходе игрока в «Динамо».

«Вопрос закрыт, речи о переходе нет», — цитирует слова агента «РБ Спорт».

Напомним, минувшим летом Карзев перебрался в «Динамо», но столичный клуб не смог перевести денежные средства за игрока израильскому клубу, поэтому футболист вернулся в расположение «Маккаби».

В нынешнем сезоне 22-летний Карзев принял участие в 16 матчах с учетом всех турниров, в которых отметился одним забитым мячом и записал на свой счет одну результативную передачу.