Чернов: Может быть, мой гол «Крыльям Советов» повлияет на желание «Спартака» подписать нового защитника

Футболист «Спартака» Никита Чернов высказался о возможном подписании «красно-белыми» нового защитника.

«Как реагирую на новости, что «Спартак» хочет подписать центрального защитника? Не видел такие новости. Может быть, мой гол «Крыльям Советов» как-то повлияет на желание клуба (смеется)», — приводит слова Чернова «Чемпионат».

В текущем сезоне 26-летний защитник принял участие в 19 матчах с учетом всех турниров, в которых отметился одним забитым мячом.

«Спартак» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России, имея в своем в своем активе 36 зачетных баллов. Контракт Чернова с «красно-белыми» рассчитан до 2026 года.