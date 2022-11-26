Бояринцев: «Бердыев может добиться хорошего результата с «Сочи»

Российский тренер Денис Бояринцев поделился мнением о возможном назначении Курбана Бердыева на пост наставника «Сочи». Ранее в СМИ сообщалось, что тренер уже был представлен футболистам.

«Курбан Бекиевич будет прививать свое видение футбола. Мы знаем его команды. Подбор игроков у «Сочи» неплохой. Думаю, что вполне может добиться хорошего результата с «Сочи», — цитирует Бояринцева «Спорт День за Днем».

При этом эксперт считает, что команда потеряла слишком много очков в первой части сезона, поэтому Бердыеву будет тяжело побороться за медали в РПЛ.

«Сочи» занимает девятое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 25 очков после 17 туров.