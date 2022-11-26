Мутко: «Зенит» — большой клуб»

Экс-президент РФС Виталий Мутко высказался о доминировании «Зенита» в Российской премьер-лиге.

«Доминирование «Зенита» — проблема? Для «Зенита» и его болельщиков нет никакой проблемы. Я помню, когда была цель создать клуб европейского уровня. Сейчас эта цель достигнута: «Зенит» — большой клуб», — приводит слова Мутко «Спорт-Экспресс».

По мнению функционера, в России есть еще 3-4 команды, у которых стабильная экономика, тренер и болельщики, а остальным клубам необходимо задуматься, что они делают не так.

«Зенит» уверенно лидирует в турнирной таблице чемпионата России, набрав 42 очка после 17 туров.