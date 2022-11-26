Кириченко ответил на вопрос о работе в «Сочи»

Российский футбольный специалист Дмитрий Кириченко ответил на вопрос о возможном трудоустройстве в «Сочи».

«Нахожусь в Москве. Насколько понимаю, у «Сочи» еще сезон не завершился, сегодня будет последний матч. Так что не в курсе, о чем вы говорите. Если буду работать там, тогда полечу», - передает слова тренера «РБ Спорт».

Ранее появилась информация, что сочинскую команду возглавит Курбан Бердыев. Кириченко является помощником 70-летнего наставника.

По итогам 17 туров Российской премьер-лиги южане, набрав 25 баллов, занимают девятое место в турнирной таблице.