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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Гаджиев считает, что Бердыев сможет поднять «Сочи» на новый уровень

26 Ноября 2022 • 13:49 Комментировать

В чемпионате России по футболу назрела очередная смена тренера, об этом подумывает руководство «Сочи», которое контактирует с известным специалистом Курбаном Бердыевым, в прошлом приводившим к «золоту» казанский «Рубин» и к «серебру» - «Ростов».

Гаджи Гаджиев, также известный в России тренер, считает, что Бердыев сможет сделать «конфетку» из «Сочи» также, выведет клуб на новый уровень - а в прошлом сезоне «Сочи», напомним, закончил чемпионат вторым.

- Он сможет правильно выстроить работу в «Сочи», нацелит клуб на правильный курс. Команда в текущем сезоне провела ряд игр ниже своих возможностей, а Курбан Бердыев сможет поднять южан на новый уровень, - цитирует слова Гаджиева Betonmobile.ru

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Евро-Футбол.Ру,
Курбан Бердыев Гаджи Гаджиев Сочи
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