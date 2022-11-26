Гаджиев считает, что Бердыев сможет поднять «Сочи» на новый уровень

В чемпионате России по футболу назрела очередная смена тренера, об этом подумывает руководство «Сочи», которое контактирует с известным специалистом Курбаном Бердыевым, в прошлом приводившим к «золоту» казанский «Рубин» и к «серебру» - «Ростов».

Гаджи Гаджиев, также известный в России тренер, считает, что Бердыев сможет сделать «конфетку» из «Сочи» также, выведет клуб на новый уровень - а в прошлом сезоне «Сочи», напомним, закончил чемпионат вторым.

- Он сможет правильно выстроить работу в «Сочи», нацелит клуб на правильный курс. Команда в текущем сезоне провела ряд игр ниже своих возможностей, а Курбан Бердыев сможет поднять южан на новый уровень, - цитирует слова Гаджиева Betonmobile.ru.