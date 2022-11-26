​Бердыева уже представили футболистам «Сочи»

Курбан Бердыев был представлен футболистам «Сочи» как главный тренер команды. Об этом на своих страницах рассказывает «Чемпионат».

В ближайшее время «Сочи» должен объявить о назначении Курбана Бердыева рулевым команды официально.

После первой части чемпионата России «Сочи» занимает девятое место в турнирной таблице. От второго «Спартака» «барсы» отстают на одиннадцать зачётных баллов.

Курбану Бердыеву 70 лет. Последним клубом, с которым этот специалист работал в России, был «Рубин». Бердыев покинул тренерский мостик в казанском клубе посреди 2019 года.