Тошич: «Верю, что сейчас место ЦСКА в РПЛ — не максимум»

Бывший футболист столичного ЦСКА Зоран Тошич оценил перспективы «армейцев» в текущей кампании Российской премьер-лиги.

«ЦСКА всегда вытаскивает максимум. Я верю, что сейчас их место в РПЛ — не максимум, клуб всегда делает все, чтобы быть как можно выше. Я как болельщик буду всегда их поддерживать», — приводит слова сербского полузащитника ТАСС.

По его мнению, у подопечных Владимира Федотова есть хороший шанс попасть в тройку по итогам нынешнего чемпионата. По его мнению. ЦСКА будет тяжело бороться за чемпионство в текущих реалиях, отметив силу петербургского «Зенита».

Напомним, что после 17 туров «армейцы» находятся на пятой строчке в таблице Российской премьер-лиги. Отставание от верхней тройки составляет шесть баллов.