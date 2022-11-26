Глебов – лучший футболист РПЛ в ноябре

Полузащитник «Ростова» Данил Глебов победил в голосовании за лучшего футболиста ноября в Российской премьер-лиге. Об этом рапортует пресс-служба турнира.

Хавбек «жёлто-синих» получил четыре из пяти голосов экспертов, выбиравших лучшего игрока месяца.

В нынешнем сезоне чемпионата России хавбек принял участие в 17 поединках, в которых отметился четырьмя забитыми мячами и тремя голевыми передачами.

На зимний перерыв в Премьер-лиге «Ростов» ушел на третьем месте в турнирной таблице. Подопечные Валерия Карпина отстают от лидирующего «Зенита» на семь баллов.