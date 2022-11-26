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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Терёхин сравнил РПЛ с КХЛ

26 Ноября 2022 • 10:54 Комментировать

Обладатель серебряных медалей чемпионата России в составе московского «Локомотива» Олег Терёхин высказался о Российской Премьер-лиге.

«Почти как КХЛ. Никто в еврокубки не выходит, всё бурление внутри», - цитирует Терёхина «Матч ТВ».

Тем не менее, специалист отметил, что и в нынешнем положении в чемпионате России время от времени возникают интересные поединки, хотя, конечно, есть и не очень хорошие игры.

Эксперт признался, что в текущем сезоне его приятно удивил «Ростов», который в данный момент находится на третьем месте в турнирной таблице.

Две худших команды лиги, по мнению Терёхина – «Торпедо» и «Химки».

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Евро-Футбол.Ру,
Торпедо Москва Ростов Химки Олег Терёхин РПЛ
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