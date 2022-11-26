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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Родригао мог перейти в «Спартак», но москвичи отказались

26 Ноября 2022 • 10:27 Комментировать

Бразильский защитник Родригао мог оказаться не в петербургском «Зенит», а в московском «Спартаке». Об этом сообщается на страницах Metaratings.ru.

По данным источника, «красно-белым» были предложены услуги 27-летнего южноамериканца, когда тот выступал за «Сочи». Сумма сделки оценивалась в 3,5 миллиона евро.

«Это правда, игрок был предложен как менеджменту, так и непосредственно Зареме Салиховой. Реакции не последовало», - сказал источник.

В итоге Родригао перешел в «Зенит» в летнее трансферное окно. В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги бразилец провел 15 матчей, забил один гол и получил желтую карточку.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Зенит Родригао
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