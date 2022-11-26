Родригао мог перейти в «Спартак», но москвичи отказались

Бразильский защитник Родригао мог оказаться не в петербургском «Зенит», а в московском «Спартаке». Об этом сообщается на страницах Metaratings.ru.

По данным источника, «красно-белым» были предложены услуги 27-летнего южноамериканца, когда тот выступал за «Сочи». Сумма сделки оценивалась в 3,5 миллиона евро.

«Это правда, игрок был предложен как менеджменту, так и непосредственно Зареме Салиховой. Реакции не последовало», - сказал источник.

В итоге Родригао перешел в «Зенит» в летнее трансферное окно. В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги бразилец провел 15 матчей, забил один гол и получил желтую карточку.